Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/12/2019
16:43

"Шереметьево" вводит новые тарифы на услуги парковки

"Шереметьево Паркинг" с 30 декабря вводит новые выгодные тарифы на парковку в многоуровневом паркинге Терминала D. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Стоимость парковки c 8-х по 14-e сутки составит 100 руб. за 7 суток. Также будут снижены суточные тарифы на услуги паркинга. Ранее стоимость парковки была фиксированной и составляла 800 руб. в сутки.

В "Шереметьево" к услугам автовладельцев представлено восемь плоскостных парковок и многоуровневых паркингов. С открытием Терминала С в январе 2020 года в эксплуатацию будет введен новый 5-уровневый паркинг на 2.5 тыс. машиномест, соединенный с терминалом крытой пешеходной галереей.

Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).

Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 2 раза до 15.692 млрд руб. с 7.667 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27.4% до 29.504 млрд руб. с 23.165 млрд руб., валовая прибыль - на 25.6% до 20.232 млрд руб. с 16.103 млрд руб.

"AK&M" от 30.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100