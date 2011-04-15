"Шереметьево" вводит новые тарифы на услуги парковки

"Шереметьево Паркинг" с 30 декабря вводит новые выгодные тарифы на парковку в многоуровневом паркинге Терминала D. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Стоимость парковки c 8-х по 14-e сутки составит 100 руб. за 7 суток. Также будут снижены суточные тарифы на услуги паркинга. Ранее стоимость парковки была фиксированной и составляла 800 руб. в сутки.



В "Шереметьево" к услугам автовладельцев представлено восемь плоскостных парковок и многоуровневых паркингов. С открытием Терминала С в январе 2020 года в эксплуатацию будет введен новый 5-уровневый паркинг на 2.5 тыс. машиномест, соединенный с терминалом крытой пешеходной галереей.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 2 раза до 15.692 млрд руб. с 7.667 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27.4% до 29.504 млрд руб. с 23.165 млрд руб., валовая прибыль - на 25.6% до 20.232 млрд руб. с 16.103 млрд руб.



"AK&M" от 30.12.2019