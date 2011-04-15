В Москве реконструируют усадьбу Голицыных. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, которая рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на комплексную реконструкцию, реставрацию и приспособление к современному использованию зданий городской усадьбы.



По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения. Усадьба войдёт в состав Музейного городка ГМИИ имени А.С. Пушкина.



Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено проведение комплексной реконструкции и реставрации зданий усадьбы Голицыных для развития выставочной деятельности галереи. В ходе работ будут усилены фундаменты и грунты оснований исторических зданий, заменены аварийные перекрытия и проложены новые системы инженерных коммуникаций. Проектом реставрации предусмотрено сохранение существующей объемно-пространственной структуры и внутренней планировки зданий в пределах капитальных стен. Строительно-реставрационные работы также предполагают восстановление утраченных фрагментов поверхности стен и декоративных элементов, сохранение колористических решений, общих для всей усадьбы.



Кроме того, реконструируемое здание главного дома усадьбы Голицыных соединят подземным переходом с действующим корпусом (Волхонка, 14, строение 6) музейного комплекса.



Также здесь проведут благоустройство территории. Въезд и выезд автотранспорта на территорию комплекса будет осуществляться с Малого Знаменского переулка и улицы Волхонка. Здесь же будет организован доступ посетителей с ограниченными физическими возможностями: для них будут обустроены пандусы и дорожки с твёрдым покрытием для перемещения кресел-колясок и четыре машиноместа на автопарковке.



Работы по реконструкции и реставрации зданий городской усадьбы Голицыных на улице Волхонка проводятся в рамках комплексного проекта развития ГМИИ имени Пушкина в формате "Музейного городка".



Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения представленной повторно проектно-сметной документации на строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра музея в Малом Знаменском и Колымажном переулках.



Усадебный комплекс, расположенный на улице Волхонка, 14 (строения 3, 4, 5 и 8), был построен для князя Михаила Михайловича Голицына - дипломата и генерал-адмирала русского флота, президента Адмиралтейств-коллегии при Елизавете. Здания усадьбы второй половины XVIII века, в том числе четырехэтажный главный дом (строение 5) проектировал известный русский зодчий Савва Чевакинский, служивший в 1741-1767 годах главным архитектором Адмиралтейств-коллегии. Более поздние постройки - служебные корпуса и флигели (строения 3, 4, 8) создавали архитекторы Матвеей Федорович Казаков (1788 год), Иван Иванович Поздеев и Павел Михайлович Самарин (1880 год). В 2005 году комплекс зданий городской усадьбы Голицыных, охраняемый государством как объект культурного наследия федерального значения, был передан ГМИИ имени Пушкина для развития выставочного пространства. В 2006 году в одном из флигелей была открыта Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.



"AK&M" от 30.12.2019