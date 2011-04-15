В России отзывают более 42 тыс. автомобилей Subaru

В России отзывают 42.149 тыс. автомобилей Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2005 года по 2011 год.



Причиной отзыва транспортных средств является маловероятное, однако возможное проникновение влаги в газогенератор подушки безопасности для пассажира производства компании TAKATA Corp. спустя длительное время эксплуатации автомобиля. Это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений. Связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования, однако Subaru приняла решение о проведении отзывной кампании, чтобы исключить любую возможность дефекта.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения. Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 30.12.2019