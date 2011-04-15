Росстандарт призвал автовладельцев проверить машины с подушками TAKATA

Росстандарт призывает российских автовладельцев незамедлительно проверить свои транспортные средства в рамках отзывных кампаний подушек безопасности производителя TAKATA из-за риска получения тяжёлых травм и опасности смертельного исхода для водителей и пассажиров. Об этом говорится в сообщении ведомства.



На автомобилях, в которых установлены такие подушки безопасности, необходимо произвести замену травмоопасной детали у официальных представителей автопроизводителей.



По результатам проведённых исследований, при определённых климатических условиях возможна деградация вещества внутри газогенератора, что приводит к разрушению корпуса газогенератора при срабатывании подушки безопасности. В результате - его фрагменты через подушку разлетаются по салону автомобиля, травмируя пассажиров и водителя авто.



В мире зафиксировано несколько смертельных исходов и ряд случаев получения травм и увечий из-за некорректного функционирования проблемных газогенераторов. Острые металлические обломки газогенератора, движущиеся по салону автомобиля на огромной скорости, нанесли водителям и пассажирам тяжелейшие травмы лица, головы и шеи, привели к частичной или полной потере зрения из-за повреждений глаз и более тяжкие увечья. В России случаев травм и летальных исходов пока не зафиксировано.



Данная отзывная кампания реализуется в России в рамках глобального отзыва на элементы подушек безопасности TAKATA, установленные на транспортные средства более 20 брендов, включая Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, BMW, Chrysler, Ford, Mazda и другие. Ранее Росстандартом были согласованы отзывные программы по таким случаям, суммарно - это более 1.5 млн автомобилей.



Важно, что под отзыв подпадают и автомобили старше 10 лет. К сожалению, по статистике владельцы таких транспортных средств часто игнорируют подобные корректирующие программы.



Выявленный дефект несёт колоссальные риски для жизни и здоровья водителей и пассажиров автомобилей от компонентов системы пассивной безопасности - подушек безопасности, которые должна в аварийных ситуациях защищать водителя и пассажиров, а не нести риск их травмирования.



Владельцы автомобилей могут проверить, подпадает ли их транспортное средство под отзывную кампанию, по VIN-номеру автомобиля с помощью специального сервиса на официальном сайте Росстандарта (easy.gost.ru), а также на официальных сайтах автопроизводителей.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс).



Если автомобиль включен в отзыв, его владельцу необходимо незамедлительно связаться с любым уполномоченным дилером или авторизованным сервисным центром для скорейшего выполнения бесплатных работ в рамках специальной сервисной кампании.



Часть автопроизводителей уже провела консультации с Росстандартом и приглашают всех владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, вне зависимости от возраста автомобиля, пройти данную сервисную кампанию для бесплатной установки новых модернизированных газогенераторов и обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля.



"AK&M" от 30.12.2019