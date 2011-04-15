ЦБ внёс в реестр СРО две новые саморегулируемые организации

Банк России внёс в единый реестр саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка сведения о двух новых саморегулируемых организациях, объединяющих сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК). Об этом говорится в материалах ЦБ.



С учётом того, что первая СРО СКПК была внесена в реестр в марте текущего года, на рынке СКПК достигнуто максимально возможное количество саморегулируемых организаций.



С 1 января 2020 года в соответствии с требованиями закона все действующие на финансовом рынке СКПК обязаны быть членами саморегулируемых организаций. Неисполнение СКПК этой обязанности является основанием для ликвидации таких СКПК в судебном порядке по требованию Банка России. В настоящий момент процент участия действующих на финансовом рынке СКПК в СРО превышает 80%.



Саморегулируемыми организациями будут разработаны базовые стандарты СРО, обязательные для соблюдения всеми работающими на рынке СКПК. При этом базовые стандарты СРО являются гибким механизмом регулирования деятельности участников рынка, максимально отвечая их интересам и обеспечивая пресечение недобросовестных практик.



СРО будут контролировать соблюдение своими членами профильного законодательства и базовых стандартов СРО, а внимание регулятора будет сфокусировано на осуществлении надзора за контрольной деятельностью СРО.



Рынок СКПК призван обеспечить финансовую доступность для сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.



"AK&M" от 30.12.2019