Рыбаков на прибережной территории и в акватории Москвы-реки начали информировать с помощью инновационной акустической системы. Об этом сообщила столичная мэрия.



Аудиосообщения, которые спасатели транслируют возле мест зимней рыбалки, теперь слышны на расстоянии до одного километра. Звук колонок - направленный, и посторонний шум не влияет на его качество. Акустическую систему "Сирин" будут тестировать в течение этой зимы.



Колонки системы "Сирин" начали устанавливать на катерах, моторных лодках, судах на воздушной подушке, а также на специальных стойках-треногах, расположенных вдоль берега. Патрули Центра Государственной инспекции по маломерным судам во время дежурств следят за тем, не вышел ли кто-то на лёд водоёмов города. Если нужно предупредить людей о тонком льде или передать другую информацию, специалисты используют новую акустическую систему. Диктор может передавать сообщения в реальном времени, а также включить заранее подготовленные аудиозаписи.



Если система окажется эффективной, количество таких колонок в акватории Москвы-реки увеличат.



В течение всей зимы спасатели будут следить за толщиной льда с помощью эхоледомеров - портативных устройств для быстрого измерения. Кроме того, они находят опасные места на льду - трещины, промоины, пустоты. О них специалисты тоже смогут предупредить рыбаков с помощью новой акустической системы.



В столичном МЧС напомнили, что допустимая толщина льда для выхода на него одного человека составляет семь сантиметров, для катания одного человека на коньках - 12 см. Если на лед выходят несколько человек, его толщина должна быть не менее 25 см.



Этой зимой водоёмы Москвы и береговые линии круглосуточно патрулируют сотрудники 24 станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Ежедневно здесь дежурят по 75 спасателей. Отслеживать ситуацию на воде помогают беспилотные летательные аппараты. С их помощью можно сбрасывать нуждающимся в помощи людям самонадувающиеся спасательные жилеты.



"AK&M" от 30.12.2019