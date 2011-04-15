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30/12/2019
18:07

Рыбаков на прибережной территории и в акватории Москвы-реки начали информировать с помощью инновационной акустической системы

Рыбаков на прибережной территории и в акватории Москвы-реки начали информировать с помощью инновационной акустической системы. Об этом сообщила столичная мэрия.

Аудиосообщения, которые спасатели транслируют возле мест зимней рыбалки, теперь слышны на расстоянии до одного километра. Звук колонок - направленный, и посторонний шум не влияет на его качество. Акустическую систему "Сирин" будут тестировать в течение этой зимы.

Колонки системы "Сирин" начали устанавливать на катерах, моторных лодках, судах на воздушной подушке, а также на специальных стойках-треногах, расположенных вдоль берега. Патрули Центра Государственной инспекции по маломерным судам во время дежурств следят за тем, не вышел ли кто-то на лёд водоёмов города. Если нужно предупредить людей о тонком льде или передать другую информацию, специалисты используют новую акустическую систему. Диктор может передавать сообщения в реальном времени, а также включить заранее подготовленные аудиозаписи.

Если система окажется эффективной, количество таких колонок в акватории Москвы-реки увеличат.

В течение всей зимы спасатели будут следить за толщиной льда с помощью эхоледомеров - портативных устройств для быстрого измерения. Кроме того, они находят опасные места на льду - трещины, промоины, пустоты. О них специалисты тоже смогут предупредить рыбаков с помощью новой акустической системы.

В столичном МЧС напомнили, что допустимая толщина льда для выхода на него одного человека составляет семь сантиметров, для катания одного человека на коньках - 12 см. Если на лед выходят несколько человек, его толщина должна быть не менее 25 см.

Этой зимой водоёмы Москвы и береговые линии круглосуточно патрулируют сотрудники 24 станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Ежедневно здесь дежурят по 75 спасателей. Отслеживать ситуацию на воде помогают беспилотные летательные аппараты. С их помощью можно сбрасывать нуждающимся в помощи людям самонадувающиеся спасательные жилеты.

"AK&M" от 30.12.2019
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