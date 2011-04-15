"Ласточка" Анапа-Краснодар отправилась в первый рейс. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Запуск "Ласточек" стал возможен благодаря существенной модернизации инфраструктуры. Выполнены работы по электрификации участка Разъезд 9 км - Юровский - Анапа. В общей сложности здесь установлено 4.4 тыс. опор контактной сети и смонтировано 210 км контактного провода.



На станции Разъезд 9 км построен вокзал вместимостью 50 человек и оборудована остановочная платформа длиной 420 м. Также отремонтированы платформы на станции Гостагаевская.



Напомним, что "Ласточка" Анапа-Краснодар выполняет рейсы дважды в день. Из Краснодара она отправляется в 06:06 и в 18:26, делая остановки на станциях Варениковская, Афипская, Северская, Абинская и Разъезд 9 км. В обратном направлении дневной экспресс уходит в 09:07 и в 21:42. Время в пути составляет около 2 часов 40 минут.



На данном направлении это самый быстрый вид общественного транспорта, который доставляет пассажиров без пробок и с гарантированным временем прибытия по расписанию.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 30.12.2019