В Бурятии реконструируют мост через реку Тунку

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию мостового перехода, расположенного в Тункинском районе Республики Бурятия.



Как говорится в сообщении ведомства, по итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.



Мостовой переход длиной 44.56 м находится на 2 км региональной автомобильной дороги, идущей от поселения Тунка до площадки солнечного телескопа, одного из крупнейших астрономических инструментов, который включен в перечень уникальных установок России и находится на территории Радиоастрофизической обсерватории "Бадары". Мост был построен в 1960 году - под временную подвижную нагрузку. Обследование, проводимое в 2018-2019 годах, показало, что сегодня он не способен выдержать требуемые нагрузки. В результате было решено выполнить перенос и реконструкцию перехода, проложить его участок дороги протяженностью 563.87 м по новому направлению и выполнить переустройство инженерных сетей, попадающих в зону работ.



Проект предусматривает демонтаж и сооружение опор, балок пролетных строений, устройство мостового полотна, подходов к мосту и его наружного освещения. В качестве дополнительных антисейсмических мероприятий опорные части будут сооружены с металлическими прокладками и упорами, а на опорах моста установят антисейсмические стопоры. По завершению работ длина моста увеличится с 44.56 м до 65.24 м.



С целью создания условий для передвижения пешеходов и представителей людей с ограниченными физическими возможностями будут проложены тротуары с пандусами, уложена тактильная плитка, поставлено металлическое пешеходное ограждение. Для организации безопасности движения и помощи в ориентации водителей и пассажиров будут установлены дорожные знаки и металлическое барьерное ограждение, оборудованы пешеходные переходы и нанесена дорожная разметка. Также будут выполнены иные необходимые работы.



"AK&M" от 30.12.2019