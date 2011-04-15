Росэлектроника выпустила первую серийную партию музыкальных синтезаторов

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" выпустил первую серийную партию музыкальных синтезаторов. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Устройство устанавливается в баяны, гармошки, аккордеоны и расширяет их возможности благодаря встроенному банку звуков, содержащему более 200 различных музыкальных инструментов.



Музыкальный синтезатор МС-001 разработан и производится на научно-производственном предприятии "Радиосвязь" холдинга "Росэлектроника". Изделие представляет собой MIDI-систему, в состав которой входят плата с микросхемами, контроллер управления и клавиатура. Аппаратура устанавливается внутри баяна, гармошки или аккордеона и превращает музыкальный инструмент в синтезатор. Плата имеет встроенный датчик давления, и в зависимости от силы растяжения меха звук инструмента меняется.



Флэш-память устройства содержит звуки фортепиано, духовых и струнных инструментов, акустических и электронных барабанов, басы и перкуссию. Устройство позволяет артисту выбирать сэмплы, настраивать темп, задавать звуковые эффекты. Музыканты могут импровизировать как традиционными звуками живых инструментов, так и смешивать новые тембры. Синтезатор имеет выход аналогового звукового сигнала для подключения к внешнему усилителю мощности.



Холдинг "Росэлектроника" является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав госкорпорации "Ростех". В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединённая приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников - более 70 тыс. человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Во стока, Африки и Латинской Америки.



"AK&M" от 30.12.2019