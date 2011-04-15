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30/12/2019
16:14

Правительство РФ установило порядок ведения госреестра ТС

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждены Правила ведения государственного реестра транспортных средств. Об этом говорится в материалах Кабмина.

Цель создания государственного реестра - обеспечение государственного учёта транспортных средств, межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде, а также установление порядка получения данных заинтересованными лицами.

Регистрационные данные транспортных средств, зарегистрированных в Госавтоинспекции до дня вступления в силу подписанного постановления, будут внесены в состав сведений государственного реестра транспортных средств по состоянию на день вступления постановления в силу. Ведение государственного реестра транспортных средств будет осуществляться его оператором - МВД России с 1 января 2020 года.

"AK&M" от 30.12.2019
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