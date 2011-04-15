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30/12/2019
13:33

Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждён план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года (СМП). Об этом говорится в материалах Кабмина.

План сформирован исходя из прогноза всех существующих и перспективных групп грузопотоков, включающих: грузы сырьевых проектов, реализуемых ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Газпром нефть", ПАО "ГМК "Норильский никель"", а также планируемых к реализации проектов ООО "УК "ВостокУголь"", АО "Независимая нефтяная компания", ООО "ГДК "Баимская"" и KAZ Minerals PLC, ООО "Восток Инжиниринг", ООО "Северная звезда", транспортируемые по СМП на экспорт и внутри страны; грузы, завозимые по СМП для нужд этих сырьевых проектов; грузы жизнеобеспечения арктических территорий Республики Саха (Якутия), Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа и Красноярского края с использованием для транспортировки участков СМП; грузы экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, проходящие через морские порты Мурманск и Архангельск в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе перенаправляемые с южных маршрутов (включая Суэцкий канал) на СМП; грузы, дополнительно направляемые на СМП после расширения сети железн ых дорог в районе тяготения к Арктической зоне за счёт оптимизации логистики единой транспортной системы России.

Планом предусмотрена как реализация мероприятий федерального проекта "Северный морской путь" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, так и реализация дополнительных мероприятий, направленных на развитие сырьевой базы и СМП на период до 2035 года.

В частности, предусмотрены такие дополнительные мероприятия, как разработка и утверждение параметров развития сырьевой базы на период до 2035 года, транспортировка грузов которой будет осуществляться по СМП; разработка программы развития и государственной поддержки отечественного судостроения для обеспечения перевозок прогнозной грузовой базы на период до 2035 года в части разработки проектов и постройки современных грузовых судов; организационные мероприятия по развитию гидронавигационной, метеорологической, аварийно-спасательной, коммуникационной и информационной инфраструктуры СМП; разработка системы централизованного оперативно-тактического управления круглогодичным судоходством на всей акватории СМП на базе создания единого диспетчерского центра управления судоходством на СМП и организации перевозок на регулярной основе.

"AK&M" от 30.12.2019
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