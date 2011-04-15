Правительство РФ приняло решение о создании информационной системы качества воздуха

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждены Правила создания и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха на территориях эксперимента, а также перечень включаемой в неё информации. Об этом говорится в материалах Кабмина.



Правилами определены принципы создания и эксплуатации системы, включая её цели, задачи и функции, полномочия оператора информационной системы, участников информационного обмена, структуру информационной системы, требования к защите информации, содержащейся в ней.



К задачам информационной системы относятся: - информационное обеспечение проведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха, расчёта и оценки риска для здоровья человека, включая определение перечня приоритетных загрязняющих веществ, на территориях эксперимента; консолидация информационных ресурсов в области мониторинга атмосферного воздуха; предоставление пользователям информационной системы информации о загрязнении атмосферного воздуха.



Содержащаяся в системе информация будет размещаться на официальном сайте Росприроднадзора. Обмен информацией в рамках информационной системы и предоставление содержащейся в ней общедоступной информации пользователям будут осуществляться на безвозмездной основе.



Создание информационной системы необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников.



Кроме того, правительством утверждены требования к компенсационным мероприятиям в рамках проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах.



В рамках эксперимента на основные предприятия-загрязнители возлагается обязанность по разработке и реализации мероприятий по достижению установленных квот выбросов, а в случае если предприятие не может реализовать в период эксперимента эти мероприятия непосредственно на своём производстве, предусмотрена возможность проведения компенсационных мероприятий, перечень которых будет утверждаться субъектом Федерации. При этом предприятия должны обеспечивать выполнение таких компенсационных мероприятий самостоятельно или посредством оплаты расходов, связанных с их выполнением. В перечень компенсационных мероприятий в том числе включаются мероприятия, направленные на улучшение качества атмосферного воздуха на каждой территории эксперимента.



Полномочия по установлению требований к перечню компенсационных мероприятий закреплены за Правительством России. Подписанным постановлением утверждены такие требования.



В перечень компенсационных мероприятий для каждой территории эксперимента (городских округов Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита) включены мероприятия, направленные на улучшение качества атмосферного воздуха и не включённые в утверждаемый Правительством России комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для территорий эксперимента.



Также определены задачи, на решение которых должны быть направлены компенсационные мероприятия: снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, величина которого определяется показателями и результатами федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология"; снижение совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от уровня 2017 года; снижение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, которые влияют на превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, создают риски для здоровья человека на территориях эксперимента; достижение допустимых вкладов в концентрацию приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе пропорционально степени вклада конкретного объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; реализация наиболее экономически эффективного способа достижения допустимой концентрации приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в расчёте на един ицу снижения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для конкретного объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.



"AK&M" от 30.12.2019