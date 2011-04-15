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30/12/2019
11:19

В Чечне создадут ОЭЗ "Грозный"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым принято решение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" на территории муниципального образования - городской округ "Город Грозный" Чеченской Республики. Об этом говорится в материалах Кабмина.

На территории ОЭЗ "Грозный", в частности, планируется создание объектов транспортной, социальной, инженерной, инновационной инфраструктуры, строительство завода по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна "Сименс", дата-центра, заводов полного цикла по производству лекарственных форм, противотуберкулёзных препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета.

Предполагается, что к 2028 году объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Грозный" составит около 14.2 млрд руб. Будет создано не менее 1.5 тыс. рабочих мест.

"AK&M" от 30.12.2019
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