В Чечне создадут ОЭЗ "Грозный"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым принято решение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" на территории муниципального образования - городской округ "Город Грозный" Чеченской Республики. Об этом говорится в материалах Кабмина.



На территории ОЭЗ "Грозный", в частности, планируется создание объектов транспортной, социальной, инженерной, инновационной инфраструктуры, строительство завода по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна "Сименс", дата-центра, заводов полного цикла по производству лекарственных форм, противотуберкулёзных препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета.



Предполагается, что к 2028 году объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Грозный" составит около 14.2 млрд руб. Будет создано не менее 1.5 тыс. рабочих мест.



"AK&M" от 30.12.2019