В.Путин внёс изменения в закон о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 7 и 9 Федерального закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом в Федеральный закон "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" вносятся изменения, согласно которым полномочия государственного заказчика, ответственного за координацию работ по созданию, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, а также правомочия обладателя государственного информационного ресурса указанной системы и обладателя прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с её созданием, передаются от Минкомсвязи России Минстрою России.



"AK&M" от 30.12.2019