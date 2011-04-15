В.Путин внёс изменения в закон о Центральном банке

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом Банк России наделяется полномочиями устанавливать порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по предложению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и гражданской службы, утверждать единую форму предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядок ее заполнения.



"AK&M" от 30.12.2019