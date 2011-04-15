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30/12/2019
16:18

В.Путин упразднил некоторые районные суды Республики Коми

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "Об упразднении некоторых районных судов Республики Коми и образовании постоянных судебных присутствий в составе районного и городского судов Республики Коми". Об этом говорится на сайте Кремля.

Федеральный закон направлен на совершенствование судебной и организационной деятельности судов общей юрисдикции Республики Коми, а также на обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и на судебную защиту.

В этих целях Федеральным законом упраздняются Троицко-Печорский и Удорский районные суды Республики Коми с передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию соответственно Сосногорского городского и Усть-Вымского районного судов Республики Коми.

Кроме того, в составе Сосногорского городского и Усть-Вымского районного судов Республики Коми образуются постоянные судебные присутствия соответственно в посёлке городского типа Троицко-Печорск Троицко-Печорского района и в селе Кослан Удорского района Республики Коми.

"AK&M" от 30.12.2019
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