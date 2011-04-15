В.Путин упразднил некоторые районные суды Республики Коми

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "Об упразднении некоторых районных судов Республики Коми и образовании постоянных судебных присутствий в составе районного и городского судов Республики Коми". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральный закон направлен на совершенствование судебной и организационной деятельности судов общей юрисдикции Республики Коми, а также на обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и на судебную защиту.



В этих целях Федеральным законом упраздняются Троицко-Печорский и Удорский районные суды Республики Коми с передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию соответственно Сосногорского городского и Усть-Вымского районного судов Республики Коми.



Кроме того, в составе Сосногорского городского и Усть-Вымского районного судов Республики Коми образуются постоянные судебные присутствия соответственно в посёлке городского типа Троицко-Печорск Троицко-Печорского района и в селе Кослан Удорского района Республики Коми.



"AK&M" от 30.12.2019