Заёмщики смогут вернуть страховку при досрочном погашении кредита

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 958 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом предусматривается, что законом могут быть установлены случаи, когда при досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия подлежит возврату.



Кроме того, Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" и статью 9 1 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)".



Федеральным законом предусматриваются дополнительные гарантии для граждан-заемщиков при заключении ими договоров личного страхования в целях обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа). Положения Федерального закона применяются в том числе к договорам потребительского кредита (займа), обеспеченным ипотекой.



В частности, предусматривается, что, если при выдаче потребительского кредита (займа) предоставляются услуги или совокупность услуг, в результате оказания которых заемщик становится застрахованным лицом по обеспечительному договору страхования, кредитор обязан указать в установленной им форме заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) информацию о содержании этой услуги или совокупности услуг, о соотношении размера страховой премии, уплачиваемой страховщику по обеспечительному договору страхования, и размера иных платежей либо о максимально возможном размере платежа заемщика, включающего страховую премию и иные платежи, а также информацию о праве заемщика отказаться от этой услуги или совокупности этих услуг в течение 14 дней со дня выражения согласия на их оказание.



Кроме того, устанавливается общая обязанность кредитора предоставить заёмщику возможность получения потребительского кредита (займа) без заключения обеспечительного договора страхования.



В случае если заёмщик в течение 14 дней со дня выражения согласия на оказание услуги или совокупности услуг, в результате оказания которых он становится застрахованным лицом по обеспечительному договору страхования, откажется этой услуги или совокупности услуг, кредитор или третье лицо, действующее в интересах кредитора, обязаны возвратить заемщику денежные средства, уплаченные им за оказание этой услуги или совокупности услуг, в полном объеме. Федеральным законом также предусматривается, что в случае полного досрочного исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) кредитор или третье лицо, действующее в интересах кредитора, обязаны возвратить заемщику денежные средства в сумме, равной размеру страховой премии, уплачиваемой страховщику по обеспечительному договору страхования, за вычетом части денежных средств, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого заемщик являлся застрахованным лицом по указанному договору. Вышеуказанные гарантии также предоставляются заемщику, заключившему договор добровольного страхования в целях обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа).



"AK&M" от 30.12.2019