В.Путин внёс изменения в закон о национальной платёжной системе

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О национальной платёжной системе". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральным законом устанавливается обязанность оператора по переводу денежных средств в день приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа предоставить клиенту в порядке, установленном договором, информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины такого приостановления или прекращения.



"AK&M" от 30.12.2019