В.Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.



Законом устанавливаются правовые, организационные, технологические и экономические основы в области виноградарства и виноделия, определяются формы, условия и порядок осуществления государственной поддержки в данной области, устанавливаются соответствующие полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, определяется правовое положение лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия.



Законом определяются технологические правила производства винодельческой продукции, разрешённые и запрещённые технологические приёмы производства.



Кроме того, законом устанавливаются требования к учёту и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, осуществлению инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства.



Законом также устанавливается порядок создания и деятельности саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов.



"AK&M" от 30.12.2019