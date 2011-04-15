В.Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в РФ

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Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.
Законом устанавливаются правовые, организационные, технологические и экономические основы в области виноградарства и виноделия, определяются формы, условия и порядок осуществления государственной поддержки в данной области, устанавливаются соответствующие полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, определяется правовое положение лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия.
Законом определяются технологические правила производства винодельческой продукции, разрешённые и запрещённые технологические приёмы производства.
Кроме того, законом устанавливаются требования к учёту и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, осуществлению инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства.
Законом также устанавливается порядок создания и деятельности саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов.
"AK&M" от 30.12.2019