В.Путин подписал закон о возврате курилок в аэропорты

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Об этом говорится на сайте Кремля.



Законом часть 2 статьи 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" дополнена пунктом 3, предусматривающим, что на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполётного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений".





"AK&M" от 30.12.2019