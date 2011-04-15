В.Путин внёс изменения в закон о гарантиях прав ребенка

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей". Об этом говорится на сайте Кремля.



Законом предусмотрено, что решением высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) создаётся межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, а также определены её полномочия.



Кроме того, законом расширены полномочия уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей по организационному сопровождению деятельности межведомственной комиссии, рассмотрению её предложений об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.



Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования".



Законом предусматривается создание региональных информационных систем доступности дошкольного образования в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, обеспечения предоставления информации родителям (законным представителям) детей о последовательности предоставления мест в государственных или муниципальных образовательных организациях, а также создание федеральной информационной системы доступности дошкольного образования в целях сбора сведений о доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми.



Законом определяются перечень информации, предоставляемой родителям (законным представителям) детей, перечень информации, содержащейся в региональных информационных системах доступности дошкольного образования, перечень информации, содержащейся в федеральной информационной системе доступности дошкольного образования, перечень обрабатываемых в региональных информационных системах доступности дошкольного образования персональных данных. Кроме того, Федеральным законом определяются поставщики информации, операторы и пользователи названных информационных систем.



Законом устанавливаются должностные лица, которые несут ответственность за нарушение требований в области обработки и защиты персональных данных.



"AK&M" от 30.12.2019