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30/12/2019
14:01

В.Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год". Об этом говорится на сайте Кремля.

Законом предусматривается увеличение с 1 января 2020 года на шесть месяцев (с 252 до 258 месяцев) ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

Данный параметр учитывается при исчислении размера накопительной пенсии и подлежит ежегодному определению федеральным законом на основании статистических данных о продолжительности жизни получателей указанной пенсии в соответствии с методикой, утверждённой Правительством РФ.


"AK&M" от 30.12.2019
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