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30/12/2019
17:04

Экономический эффект Роснефти от оптимизации эксплуатации бурильных труб составит 80 млн руб.

Роснефть получит ежегодный экономический эффект от оптимизации эксплуатации бурильных труб в размере 80 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Специалисты ООО "РН-Ремонт НПО" (дочернее предприятие "Роснефти") успешно запустили новую технологическую линию по ремонту и восстановлению бурового инструмента в соответствии со стандартом DS-1.

Оборудование введено в эксплуатацию в Нефтеюганском филиале общества. Расчётная мощность линии составляет 30 тыс. единиц бурильных труб в год. Экономический эффект от внедрения новой технологической линии составит 80 млн руб. ежегодно.

Развитие технологического потенциала - один из ключевых приоритетов НК "Роснефть". В рамках реализации Стратегии "Роснефть-2022" компания планомерно внедряет новые технологические решения по всей цепочке производственной деятельности.

До 30% бурильных труб определяются в разряд бракованных в следствие деформации и значительного износа замков. Обслуживание бурового инструмента на новой технологичной линии позволяет сохранить данный объём в эксплуатации. Восстановленные на линии бурильные трубы не теряют своих эксплуатационных свойств и безопасны при последующем применении.

Новый комплекс позволяет выполнять диагностику состояния бурового инструмента, его наружную и внутреннюю очистку, дефектоскопию, восстанавливать геометрические параметры трубы и замков, ремонтировать и прирабатывать резьбовые соединения класса "Премиум", а также наносить фосфатные покрытия на резьбовые соединения для дополнительной защиты от коррозии.

Стандарт DS-1 "Инспекция бурильных колонн" - стандарт, определяющий годность/негодность бывших в эксплуатации элементов бурильной трубы и международные требования к ремонту бурильных колонн.

Приработка резьбовых соединений - процесс свинчивания и развинчивания нового резьбового соединения для обеспечения правильного свинчивания и предотвращения заклинивания резьбы замка во время эксплуатации.

ООО "РН-Ремонт НПО" создано в 2015 году. Основными видами деятельности Общества являются ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования, сервисное обслуживание установок электроцентробежных насосов, станков - качалок, установок штанговых глубинных насосов, насосно-компрессорного оборудования, изготовление металлоконструкций, насосно-компрессорных труб, запасных частей к нефтепромысловому и буровому оборудованию, а также работы по полимерному покрытию труб, экспертизе промышленной безопасности, технической диагностике и дефектоскопии оборудования.

"AK&M" от 30.12.2019
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