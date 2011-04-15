Дорогу "Лобня - аэропорт "Шереметьево"" реконструируют

В Московской области подписан контракт на реконструкцию дороги "Лобня-аэропорт "Шереметьево" (Лобненское шоссе). Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Подрядной организацией для выполнения строительно-монтажных работ является АО "Стройтрансгаз". Участок реконструкции пройдёт от пересечения улицы Ленина и Краснополянского проезда, в районе ТЦ "Поворот", до кольцевого пересечения со Старошереметьевским шоссе в городского округа Лобня. Реконструкцию дороги выполнят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которое он дал во время обращения к жителям в 2018 году.



"Дата завершения реконструкции по контракту определена на четвертый квартал 2022 года, однако работы планируется выполнить раньше намеченного срока - к концу 2021 года. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от Лобни в сторону аэропорта "Шереметьево" и обратно, улучшить транспортную доступность деревни Чашниково и деревни Носово, а также обеспечить подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, цитируемый в сообщении.



Общая протяжённость участка реконструкции составит свыше 2.1 км по основному ходу и порядка 4 километров по боковым проездам. Проезжую часть планируется расширить от 4 до 7 полос движения. При этом на всем протяжении Лобненского шоссе будет установлено освещение, обустроены тротуары, построены 4 надземных пешеходных перехода и 6 автобусных остановок. Расчётная скорость движения по основному ходу составит 80 км/ч и от 50 до 70 км/ч на съездах. Перспективная пропускная способность реконструированного шоссе составит порядка 60 тыс. автомобилей в сутки.



Также проектом предусмотрено строительство моста через приток реки Мещерихи протяжённостью 25м, устройство инженерных коммуникаций и установка шумозащитных экранов высотой 6 м.



Работы будут проводиться в рамках госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с финансированием из дорожного фонда региона.



Стоимость реконструкции составит свыше 3 млрд руб.

"AK&M" от 30.12.2019