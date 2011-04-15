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30/12/2019
15:50

В ЕГРЮЛ внесена запись о создании "Инжиниринг.РФ"

В ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО "Инжиниринг.РФ". Об этом говорится в материалах реестра.

Генеральным директором назначен Константин Данилов. Учредителями являются Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" с долей 49% и Игорь Чайка с долей 51%.

Как говорится в сообщении ВЭБ, ВЭБ.РФ и АО "Национальная инжиниринговая корпорация" создают совместное предприятие ООО "Инжиниринг.РФ" на базе ООО "ВЭБ Инжиниринг" и АО "НИК". Создаваемая структура станет национальным центром компетенций в области высокотехнологичного промышленного инжиниринга.

В целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции до мирового уровня, совместное предприятие планирует подключаться к инвестиционным проектам, направленным на создание высокотехнологичных объектов "под ключ", в том числе в рамках территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности; осуществлять внедрение наилучших доступных технологий; участвовать в создании высокотехнологичных российских производств в иностранных государствах, в том числе в рамках реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Стратегические цели "Инжиниринг.РФ" формируются в соответствии с бизнес-моделью и меморандумом о финансовой политике ВЭБ.РФ.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 30.12.2019

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