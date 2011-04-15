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30/12/2019
18:37

ФАС возбудила дело в отношении Booking.com

ФАС возбудила дело в отношении ООО Booking.com B.V. за нарушение закона "О защите конкуренции". Об этом говорится в сообщении службы.

Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы) на территории РФ условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Booking.com занимает доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения. Действия компании по навязыванию невыгодных условий договора, в соответствии с которыми средство размещения не может установить цену на свои услуги на одном агрегаторе информации о средствах размещения ниже, чем на другом, и не имеет возможности предложить лучшую цену на свои услуги третьим лицам, могут привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению, устранению конкуренции на этом рынке.

Ранее, 12 ноября 2019 года, по результатам рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предупреждение надлежало исполнить в течение месяца - до 12 декабря 2019 года, однако компания этого не сделала.

Неисполнение предупреждения ФАС России влечёт возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Booking.com - система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году за $133 млн американской компанией, фокусирующейся на европейский рынок. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, Нидерланды.

"AK&M" от 30.12.2019
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