Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 декабря

Банк России установил на 31 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.2597

1 Азербайджанский манат 36.4902

100 Армянских драмов 12.9239

1 Белорусский рубль 29.4257

1 Болгарский лев 35.4415

1 Бразильский реал 15.3054

100 Венгерских форинтов 20.9243

1000 Вон Республики Корея 53.5697

10 Гонконгских долларов 79.5049

10 Датских крон 92.8094

1 Доллар США 61.9057

1 Евро 69.3406

100 Индийских рупий 86.6925

100 Казахстанских тенге 16.2174

1 Канадский доллар 47.3611

100 Киргизских сомов 88.6304

10 Китайских юаней 88.5937

10 Молдавских леев 35.9917

1 Новый туркменский манат 17.7126

10 Норвежских крон 70.2675

1 Польский злотый 16.2376

1 Румынский лей 14.4948

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.4398

1 Сингапурский доллар 45.8799

10 Таджикских сомони 63.8862

1 Турецкая лира 10.4087

10000 Узбекских сумов 64.9929

10 Украинских гривен 26.1205

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.1460

10 Чешских крон 27.2221

10 Шведских крон 66.4039

1 Швейцарский франк 63.6039

10 Южноафриканских рэндов 44.3133

100 Японских иен 56.7032

"AK&M" от 30.12.2019