Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 декабря

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Банк России установил на 31 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.2597
1 Азербайджанский манат 36.4902
100 Армянских драмов 12.9239
1 Белорусский рубль 29.4257
1 Болгарский лев 35.4415
1 Бразильский реал 15.3054
100 Венгерских форинтов 20.9243
1000 Вон Республики Корея 53.5697
10 Гонконгских долларов 79.5049
10 Датских крон 92.8094
1 Доллар США 61.9057
1 Евро 69.3406
100 Индийских рупий 86.6925
100 Казахстанских тенге 16.2174
1 Канадский доллар 47.3611
100 Киргизских сомов 88.6304
10 Китайских юаней 88.5937
10 Молдавских леев 35.9917
1 Новый туркменский манат 17.7126
10 Норвежских крон 70.2675
1 Польский злотый 16.2376
1 Румынский лей 14.4948
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.4398
1 Сингапурский доллар 45.8799
10 Таджикских сомони 63.8862
1 Турецкая лира 10.4087
10000 Узбекских сумов 64.9929
10 Украинских гривен 26.1205
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.1460
10 Чешских крон 27.2221
10 Шведских крон 66.4039
1 Швейцарский франк 63.6039
10 Южноафриканских рэндов 44.3133
100 Японских иен 56.7032
"AK&M" от 30.12.2019