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30/12/2019
16:20

На севере Московской области появится новое импортозамещающее производство

На севере Московской области появится новое импортозамещающее производство. Об этом сообщило Министерство инвестиций и инноваций Московской области.

Технологический проект из сферы импортозамещения получил одобрение на финансирование в Фондах развития промышленности РФ и Московской области. Льготный федерально-региональный кредит будет выделен на реализацию проекта предприятия ООО "Гамма колор рус" на севере Подмосковья по производству архитектурных и индустриальных цветовых порошковых покрытий.

"Проект инвестора получит 24 млн руб. по льготной кредитной ставке, из них 7.2 млн будет предоставлено областным фондом развития промышленности, еще 16.8 - федеральным. Эти заёмные средства составят почти 40% от общего объёма инвестиций в проект", - рассказал о структурефинансирования нового инвестиционного проекта заместитель председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, цитируемый в сообщении.

Он отметил, что новое предприятие позволит значительно снизить зависимость российских потребителей цветовых порошковых покрытий от импортных поставок, которые сейчас занимают долю рынка в 60%. Подмосковное предприятие снизит эту долю до 40%. "При создании качественного продукта, обеспечив невысокую себестоимость производства, новое предприятие сможет реализовать имеющийся в этой сфере инвестиционный потенциал", - выразил уверенность В.Хромов.

"AK&M" от 30.12.2019
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