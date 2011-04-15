В поселении Сосенское построят новые дороги

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки улично-дорожной сети в поселении Сосенское Новой Москвы. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Согласно документу, будет реконструирован участок проектируемого проезда 812 от Калужского шоссе до улицы "МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт "Остафьево"". Здесь сделают по две полосы в каждом направлении.



Построят участок улицы "МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт "Остафьево"" от улицы Александры Монаховой до границы посёлка Газопровод. Его длина составит 1.1 км. Здесь обустроят от трёх до шести полос в каждом направлении.



На пересечении новой дороги с Бачуринской улицей возведут путепровод с тремя полосами для движения в оба направления. Вдоль него сделают боковые проезды.



Также построят участок Бачуринской улицы от планируемой улицы "МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт "Остафьево" до автодороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.



Местную улично-дорожную сеть реконструируют, в том числе построят подъездную дорогу к садовому некоммерческому товариществу "Виктория".



Для пешеходов предусмотрены широкие тротуары и наземные пешеходные переходы.



"AK&M" от 30.12.2019