Программа реновации не повлечёт ухудшения транспортной ситуации в районах города, С.Собянин

Программа реновации не повлечет ухудшения транспортной ситуации в районах города, заявил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, программа реновации - комплексный проект, который вызывает большой интерес у москвичей.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома. 17 декабря 2019 года в список стартовых площадок реновации включена еще 81, а десять исключили из-за различных градостроительных ограничений. Теперь в адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6.7 млн кв. м жилья.



"AK&M" от 30.12.2019