Все участки БКЛ метро находятся в строительстве, С.Собянин

Все участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро находятся в строительстве, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Стройкомплекс.



По его словам, эффект от работы БКЛ заметят как пассажиры столичной подземки, так и те жители, которые не пользуются метро.



"Это коснётся всех москвичей: которые пользуются и не пользуются метро. Для тех, кто пользуется, это будет означать разгрузку самых загруженных центральных частей метро. Пользоваться метрополитеном будет более комфортно каждый день утром и вечером. Кроме того, БКЛ позволит убрать с дорог значительное количество транспорта. То есть для всех это будет весомый эффект", - заключил мэр.



Напомним, Большая кольцевая линия - крупнейший в мире проект метростроения. Её длина составит 70 км. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.



"AK&M" от 30.12.2019