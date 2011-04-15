РФ и Катар отменили визы

Правительство РФ и Правительство Государства Катар заключили соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и граждан Государства Катар. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.



Указанное соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.



"AK&M" от 30.12.2019