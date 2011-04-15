Объём ВВП России за III квартал составил в текущих ценах 28000.5 млрд руб.

Объём ВВП России за III квартал 2019 года составил в текущих ценах 28000.5 млрд руб. Об этом сообщил Росстат.



Индекс его физического объёма относительно III квартала 2018 года составил 101.7%, относительно II квартала 2019 года - 107.6%, индекс-дефлятор - соответственно 101.4% и 99.4%.



"AK&M" от 30.12.2019