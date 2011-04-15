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30/12/2019
17:41

Росстат представил оценку ВВП за III квартал

Росстат представил оценку ВВП за III квартал 2019 года, выполненную методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов.

Как говорится в материалах ведомства, объём ВВП в III квартале 2019 года составил 28000.5 млрд руб. Физический объём ВВП вырос на 1.7% относительно аналогичного периода прошлого года. Расходы на конечное потребление увеличились на 2.4%, валовое накопление - на 4.2% на фоне сокращения чистого экспорта товаров и услуг на 15%.

Конечное потребление увеличилось в основном за счёт роста приобретения населением услуг, преимущественно транспортных и финансовых. Среди финансовых услуг наиболее заметный рост наблюдался по прямым услугам кредитных организаций в основном за счёт комиссионных доходов от расчётного и кассового обслуживания и от осуществления переводов денежных средств.

Прирост валового накопления обеспечивался ростом запасов товаров для перепродажи в торговле, а также незавершенного производства. Сокращение чистого экспорта определялось снижением экспорта товаров и услуг на фоне роста их импорта. По данным ФТС России физический объем экспорта товаров сократился на 1.7% (в основном за счёт топливно-энергетических товаров), импорта товаров - вырос на 3.6%.

В структуре ВВП в III квартале 2019 года относительно соответствующего квартала прошлого года сократилась доля чистого экспорта товаров и услуг с 9.6 % до 6.1%. При этом доля расходов на конечное потребление увеличилась с 66.1% до 67.7%, валового накопления - с 24.3% до 26.2%.

В структуре ВВП, сформированного по источникам доходов, за тот же период доля оплаты труда повысилась c 44.5% до 46.1% на фоне эквивалентного сокращения доли валовой прибыли.

"AK&M" от 30.12.2019
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