Пассажиропоток аэропорта Сочи в дни праздников составит 215 тыс.

В дни новогодних праздников, с 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года, Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова планирует обслужить более 215 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



Кроме этого, аэропорт Сочи планирует обеспечить около 1.7 тыс. взлётно-посадочных операций и пропускную способность - 2.5 тыс. человек в час.



Увеличение пассажиропотока ожидается как на внутренних, так и на международных направлениях. Так, 30 декабря в Сочи прибыли туристы первого рейса из Шэньчженя. Самолёт традиционно прошёл сквозь водяную арку, а пассажиров радушно встретили представители аэропорта и перевозчика.



Ожидается, что наиболее популярными международными направлениями в дни новогодних каникул станут Дубай, Тель-Авив, Ереван, Стамбул и Минск. Так, компания AZUR air выполнит дополнительный чартерный рейс в Дубай 5 января 2020 года, а в Ереван запустила полёты с 26 декабря авиакомпания "Азимут".



Ожидается, что по итогам 2019 года пассажиропоток Международного аэропорта Сочи превысит 6.5 млн пассажиров.



"AK&M" от 30.12.2019