Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 января

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Банк России установил на 1 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.3835
1 Азербайджанский манат 36.4902
100 Армянских драмов 12.9239
1 Белорусский рубль 29.3545
1 Болгарский лев 35.4720
1 Бразильский реал 15.4006
100 Венгерских форинтов 20.9637
1000 Вон Республики Корея 53.5535
10 Гонконгских долларов 79.5029
10 Датских крон 92.8776
1 Доллар США 61.9057
1 Евро 69.3777
100 Индийских рупий 86.8255
100 Казахстанских тенге 16.1665
1 Канадский доллар 47.4446
100 Киргизских сомов 88.6979
10 Китайских юаней 88.8696
10 Молдавских леев 35.9917
1 Новый туркменский манат 17.7126
10 Норвежских крон 70.3834
1 Польский злотый 16.3017
1 Румынский лей 14.5005
1 СДР (специальные права
заимствования) 85.6051
1 Сингапурский доллар 45.9958
10 Таджикских сомони 63.8980
1 Турецкая лира 10.4148
10000 Узбекских сумов 65.1121
10 Украинских гривен 26.1205
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.3069
10 Чешских крон 27.3019
10 Шведских крон 66.2930
1 Швейцарский франк 63.8994
10 Южноафриканских рэндов 44.0839
100 Японских иен 56.9746
"AK&M" от 31.12.2019