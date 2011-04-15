Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 января

Банк России установил на 1 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.3835

1 Азербайджанский манат 36.4902

100 Армянских драмов 12.9239

1 Белорусский рубль 29.3545

1 Болгарский лев 35.4720

1 Бразильский реал 15.4006

100 Венгерских форинтов 20.9637

1000 Вон Республики Корея 53.5535

10 Гонконгских долларов 79.5029

10 Датских крон 92.8776

1 Доллар США 61.9057

1 Евро 69.3777

100 Индийских рупий 86.8255

100 Казахстанских тенге 16.1665

1 Канадский доллар 47.4446

100 Киргизских сомов 88.6979

10 Китайских юаней 88.8696

10 Молдавских леев 35.9917

1 Новый туркменский манат 17.7126

10 Норвежских крон 70.3834

1 Польский злотый 16.3017

1 Румынский лей 14.5005

1 СДР (специальные права

заимствования) 85.6051

1 Сингапурский доллар 45.9958

10 Таджикских сомони 63.8980

1 Турецкая лира 10.4148

10000 Узбекских сумов 65.1121

10 Украинских гривен 26.1205

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.3069

10 Чешских крон 27.3019

10 Шведских крон 66.2930

1 Швейцарский франк 63.8994

10 Южноафриканских рэндов 44.0839

100 Японских иен 56.9746

"AK&M" от 31.12.2019