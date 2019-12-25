ЦБ РФ установил официальный курс евро на 1 января в размере 69.3777 руб. против 69.3406 руб. на 31 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



31.12.19 - 69.3406 руб.

28.12.19 - 69.0349 руб.

27.12.19 - 68.5003 руб.

26.12.19 - 68.4065 руб.

25.12.19 - 68.9062 руб.























































































































































































































































































"AK&M" от 31.12.2019