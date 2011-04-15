Режим работы транспорта изменится на зимних каникулах

Новый год и следующие за ним каникулы изменят привычный режим работы московского транспорта и ежедневные маршруты жителей города. Об этом сообщила столичная мэрия.



Метро, МЦК и наземный транспорт в праздники будут работать дольше, а для проведения концертов и фестивалей потребуется перекрыть ряд улиц. Некоторые изменения уже начали действовать.



Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю праздничную ночь без перерывов. При этом с 20:00 MSK 31 декабря до 06:00 MSK 1 января проезд на общественном транспорте будет бесплатным.



В ночь с 6 на 7 января метрополитен и МЦК будут возить пассажиров до 02:00 MSK. Также до 02:00 MSK в новогоднюю и Рождественскую ночи будут ходить поезда Московских центральных диаметров и пригородные электрички.



Кроме того, с 31 декабря до 05:30 MSK 6 января изменится режим работы станции метро "Охотный Ряд". Северный вестибюль (восьмой и девятый выходы) будет открыт только для выхода и пересадки на "Театральную". Южный вестибюль (первый - шестой выходы) будет открыт только для входа, а седьмой вход будет закрыт.



Бесплатным в новогоднюю ночь станет также проезд на московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях. Горожане и туристы смогут воспользоваться 175 маршрутами наземного транспорта: часть из них станут круглосуточными, другие будут работать до 03:30 MSK. Продолжит курсировать транспорт и по регулярным ночным маршрутам.



На круглосуточный режим перейдут автобусы КМ, М5, Т18, Т19, Т34, Т41, Т71, N 2, 52, 70, 112, 127, 130, 149, 200, 203, 209, 220, 224, 283, 400, 531, 605, 652, 670 (до метро "Кожуховская"), 688, 696, 714, 716, 752, 774, 836, 841, 855, 857, 863, 895, 950к; трамваи N 6, 11, 17, 24, 26, 27, 28, 50; электробусы Т17, Т56, Т73, Т76; троллейбусы N 11к, 20, 28, 43, 52, 54, 58, 59, 72, 74.



До 03:30 MSK будут работать автобусы N М1, М2, М3, М6, М27, М89, Т3, Т13, Т38, Т79, N 3, 11, 21, 29, 32, 42, 65, 77, 86, 88, 90, 035, 101, 103, 108, 120, 124, 133, 157, 158, 167, 185, 192, 202, 210, 213, 214, 217, 223, 227, 236, 238, 242, 247, 259, 267, 268, 274, 289, 295, 296, 400т, 507, 577, 608, 611, 614, 623, 625, 636, 642, 645, 655, 664, 669, 677, 680, 682, 685, 703 (до Курьянова), 715, 728, 733, 737, 738, 765, 767, 792, 794, 796, 804, 830, 864, 872, 904, 1002; трамваи N 21, 30, 36, 38, 39, 46, 47; троллейбусы N 40, 57, 64, 70, 77, 85.



В привычном режиме будут работать ночные автобусы Б, Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11.



В Зеленограде автобусы N 11 и 15 будут возить пассажиров до 01:30 MSK, N 400т - до 03:30 MSK и N 19 и 400 - круглосуточно.



В Рождественскую ночь наземный транспорт Москвы будет курсировать до 03:00 MSK.



Режим работы продлят для следующих маршрутов: автобусы КМ, М1, М2, М3, М5, М6, М27, М89, Т3, Т13, Т18, Т19, Т34, Т38, Т41, Т71, Т79, N 2, 3, 11, 21, 29, 32, 42, 52, 65, 70, 77, 86, 88, 90, 035, 101, 103, 108, 112, 120, 124, 127, 130, 133, 149, 157, 158, 167, 185, 192, 200, 202, 203, 209, 210, 213, 214, 217, 220, 223, 224, 227, 236, 238, 242, 247, 259, 267, 268, 274, 283, 289, 295, 296, 400, 400т, 507, 531, 577, 605, 608, 611, 614, 623, 625, 636, 642, 645, 652, 655, 664, 669, 670 (до метро "Кожуховская"), 677, 680, 682, 685, 688, 696, 703 (до Курьянова), 714, 715, 716, 728, 733, 737, 738, 752, 765, 767, 774, 792, 794, 796, 804, 807, 830, 836, 841, 855, 857, 863, 864, 872, 895, 904, 950к, 1002; трамваи N 6, 11, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 36, 38, 39, 46, 47, 50; электробусы Т17, Т56, Т73, Т76; троллейбусы N 11к, 20, 28, 40, 43, 52, 54, 57, 58, 59, 64, 70, 72, 74, 77, 85.



На линии выйдут несколько автобусных маршрутов. От храма Святителя Филарета будут отправляться автобусы N 9, 11, 29, от Никольского храма - автобусы N 1, 2, 12, 19. Кроме того, с 21:00 MSK до 03:00 MSK автобусы N 2 по дороге от метро "Тушинская" будут заезжать в Рождествено.



Отдельный маршрут с 20 декабря по 8 января организовали для зрителей новогодних представлений в "Лужниках". Автобус Л курсирует от станции метро "Спортивная" до Цирка братьев Запашных.



Для водителей парковки будут бесплатными на весь период каникул - с 1 по 8 января. Это касается улиц, где организованы платные городские стоянки. При этом парковки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам.



Несколько улиц в центре Москвы в праздничные и предпраздничные дни закроют для проезда машин. Ограничения начали действовать в ночь на 28 декабря и продлятся до 22:00 MSK 6 января.



Тверская улица перекрыта от Тверского бульвара до Моховой, Моховая улица - от Воздвиженки до Тверской, Охотный Ряд - от Моховой до Театрального проезда, Театральный проезд - от Охотного Ряда до Петровки, Большая Никитская улица - от Романова переулка до Моховой улицы, а Большая Дмитровка - от Охотного Ряда до Дмитровского переулка. Кроме того, нельзя проехать по Глинищевскому, Газетному, Никитскому и Брюсову переулкам. Сотрудники ГИБДД смогут перекрывать и другие улицы, если на проезжей части окажется слишком много пешеходов.



Чтобы избежать очереди, на Тверской улице организовали больше входов на площадку фестиваля "Путешествие в Рождество" и выходов с нее.



На время праздничного фейерверка - с 23:30 MSK 31 декабря до 00:30 MSK 1 января - закроют для машин Москворецкую (от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда), Кремлевскую (от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста), Раушскую (от Большого Устьинского моста до Большого Москворецкого моста) и Софийскую (от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста) набережные, а также Большой Москворецкий мост.



Кроме того, с 06:00 MSK 31 декабря до 06:00 MSK 1 января не разрешат парковаться на участке Бульварного кольца от Пречистенки до Трубной площади.



"AK&M" от 31.12.2019