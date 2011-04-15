В новогодние праздники коммунальные службы столицы будут работать в круглосуточном режиме. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, сообщила столичная мэрия.



В праздничные дни коммунальщики усилят контроль за содержанием и уборкой мест праздничных гуляний.



Отреагировать на внештатные ситуации готовы почти 1.5 тыс. аварийных бригад, оснащённых дорожно-уборочной и другой специализированной техникой.



"AK&M" от 31.12.2019