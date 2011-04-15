В Москве в 2020 году построят девять станций метро и 42 км тоннелей, М.Хуснуллин

В Москве в 2020 году построят девять станций метро и 42 км тоннелей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, часть из них откроется для пассажиров на Некрасовской линии, часть - на Большой кольцевой.



"Уже в этом году мы побили абсолютный рекорд и построили 38 км тоннелей, в следующем году хотим превзойти этот рекорд и пройти около 42 км тоннелей", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса добавил, что основная сложность строительства метро в Москве связана с необходимостью освобождения участков и переносом инженерных коммуникаций.



"В отличие от наших китайских коллег, которые нередко строят в "чистом поле", мы работаем в условиях плотно застроенного мегаполиса и каждый раз имеем дело с настоящим подземным городом из коммуникаций, труб и кабелей", - пояснил он.



М.Хуснуллин подчеркнул, что уже сегодня прорабатываются планы строительства метро на более отдалённые периоды.



"Например, до 2023 года мы планируем сдать 31 станцию и около 80 км линий, сегодня просчитывается строительный потенциал уже до конца 2025 года", - заключил заммэра.



"AK&M" от 31.12.2019