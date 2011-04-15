В новогодние праздники в некоторых муниципалитетах Подмосковья ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности на время проведения новогодних и рождественских мероприятий в Егорьевске, Дзержинском, Дмитрове, Жуковском, Коломне, Луховицах и Озёрах временно ограничат движение транспортных средств. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



На время перекрытий на участках установят временные знаки об ограничениях и изменениях движения.



Так, в Егорьевске в новогоднюю ночь, 1 января, с 01:30 MSK до 04:30 MSK движение временно ограничат по улице Майора Удачина от детского сада N 47 "Лесная сказка" до дома N 16. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в период с 23:00 MSK до 2:00 MSK будет закрыт въезд на площадь Александра Невского. Допуск автомашин к местам проведения праздничных мероприятий будет осуществляться по специальным пропускам, кроме автомашин аварийных служб.



В Дзержинском движение автотранспорта временно ограничат на участке улично-дорожной сети по улице Лермонтова от дома N 6 до дома N 8 с 23:00 MSK 31 декабря до окончания праздничных мероприятий. Также с 20:00 MSK 31 декабря до 08:00 MSK 1 января будет запрещена парковка и стоянка автомобилей в пределах зоны ограничения движения в новогоднюю ночь. При нарушении требований автомобили будут эвакуировать на автостоянку администрации города.



В Дмитрове движение автомобильного транспорта на нескольких центральных улицах в период с 21:00 MSK 31 декабря до 02:30 MSK 1 января. В новогоднюю ночь будет закрыт выезд со стороны улицы Школьная на перекрёсток улиц Московская, Советская и Кооперативного переулка. Ограничат движение на улице Московская, в том числе со стороны кольца и улицы Подъячева.



Также ограничат проезд по улицам Советская и Загорская, закроют выезды с улицы Почтовая на Кооперативный переулок и Западную объездную дорогу. Перекроют движение на пересечение улиц Кропоткинской и Л.Никольской, а также по улицам Семенюка и Профессиональной.



В Жуковском с 21:00 MSK 31 декабря до 03:00 MSK 1 января перекроют движение по площади Ленина и Студенческому проезду. Также движение транспорта ограничат на улице Фрунзе от пересечения с улицей Ломоносова до пл. Ленина и улице Маяковского - от проезда Станкявичуса до площади Ленина.



В Коломенском городском округе движение транспорта ограничат с 12:00 MSK 31 декабря до 04:00 MSK 1 января по улице Гражданская на участке от улицы Пионерская до проспекта Кирова в обоих направлениях. Также будет перекрыто движение по улице Октябрьской революции на участке от пересечения с улицей Пионерская до проспекта Кирова 1 января с 00:30 MSK до 04:00 MSK. В это же время в районе Колычево перекроют движение по улице Астахова от дома N19 до пересечения с бульваром 800-летия; в районе Щурово по улице Советская на участке от пересечения с улицей Молодёжная до пересечения с улицей Цементников. Ограничение стоянки транспортных средств будет действовать с 12:00 MSK 31 декабря до 04:00 MSK 1 января на площадке у дома N2 площади Советской, на улице Гражданская от улицы Кирова до улицы Пионерская в обоих на правлениях. В рождественские праздники движение транспортных средств ограничат с 20:00 MSK 6 января до 03:00 MSK 7 января по улицам Лажечникова, Лазарева и Исаева. Также по этим улицам будут действовать о граничения с 07:00 MSK до 19:00 MSK 7 января и с 07:00 MSK до 14:00 MSK 8 января.



В посёлке Лотошине с 01:00 MSK до 03:00 MSK 1 января ограничат движение транспортных средств. Движение перекроют по улице Центральной от перекрёстка улиц Калинина - Центральная до дома N 29.



В городском округе Озёры в ночь с 31 декабря на 1 января с 00:30 MSK до 03:30 MSK перекроют движение по улицы Ленина по правой стороне от дома N 35 до дома N 41, а также по левой стороне от дома N 18 до дома N 22.



"AK&M" от 31.12.2019