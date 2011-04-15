Роспотребнадзор дал рекомендации о сроках годности салатов. Об этом говорится в материалах ведомства.



Салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2°С - +6°С.



Так, салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки - только 12. Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей - 18 часов (после заправки - 12). Салаты и винегреты из варёных овощей - тоже 18 часов (после заправки - 12). Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки - только 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки - 12 часов. Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей - 36 часов.



Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. "Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник", - рекомендует ведомство.



"AK&M" от 31.12.2019