Повтор! Транснефть и КазТрансОйл договорились о компенсациях за грязную нефть

АО "КазТрансОйл" и ПАО "Транснефть" подписали заключительные соглашения о выплате казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть. Об этом говорится в сообщении КазТрансОйл.



В рамках урегулирования инцидента, связанного с загрязнением в апреле-мае 2019 года около 699 тыс. т нефти 38 казахстанских нефтяных компаний в системе магистрального нефтепровода "Дружба", АО "КазТрансОйл", выступающее от имени указанных компаний, подписало с Транснефтью соглашения о выплате компенсации за некондиционную нефть оставшимся 6 казахстанским нефтяным компаниям.



Ранее аналогичные соглашения о выплате компенсации были заключены в интересах 32 казахстанских нефтяных компаний, из них 14 компаниям уже произведены выплаты со стороны Транснефти.



Напомним, в апреле-мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений, что привело к отгрузке некондиционной нефти для казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга.



АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5.4 тыс. км. Производственные объекты АО "КазТрансОйл" расположены в Шымкенте, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской и Актюбинской областях Казахстана. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по 5 направлениям: нефтепроводы "Атырау - Самара" и "Казахстан-Китай", порт Актау (налив нефти в танкеры), железная дорога (налив в цистерны), перевалка в систему КТК.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 9 месяцев 2019 года упала на 16% до 144 млрд руб. со 171 млрд руб. годом ранее. Выручка группы "Транснефть" увеличилась на 11% до 793 млрд руб. с 716 млрд руб. Показатель EBITDA составил 377 млрд руб., что на 20% выше показателя за аналогичный период 2018 года - 315 млрд руб.



Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за III квартал 2019 года упал на 52% до 38 млрд руб. с 79 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до 272 млрд руб. с 253 млрд руб., показатель EBITDA - на 22% до 129 млрд руб. со 106 млрд руб.



"AK&M" от 30.12.2019