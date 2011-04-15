Повтор! АЛРОСА в 2020 году проведёт 34 международных аукциона по продаже крупных алмазов

АЛРОСА в 2020 году планирует провести 34 международных аукциона по продаже природных алмазов специальных размеров (массой 10.8 карата и выше). Об этом говорится в сообщении компании.



В I квартале компания проведёт семь аукционов, во II - восемь, в III - семь и в IV - 12 аукционов.



Наибольшее число аукционов состоится в Москве - 11, также компания проведет три аукциона во Владивостоке. Остальная часть аукционов пройдёт в крупнейших международных центрах алмазной торговли, где работают торговые представительства АЛРОСА. Три из них пройдут в Антверпене (Бельгия), четыре - в Дубае (ОАЭ), пять - в Рамат-Гане (Израиль), четыре - в Гонконге (КНР) и ещё четыре - в Нью-Йорке (США).



"В соответствии с российским законодательством мы реализуем крупноразмерное сырье весом более 10.8 карата только на международных аукционах. Как правило, в каждом из них участвуют до 100 компаний из разных стран. Сегодня на долю аукционов приходится около 10% наших продаж", - отмечает заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев, цитируемый в сообщении.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



"AK&M" от 30.12.2019