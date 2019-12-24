ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 31 декабря, в размере 69.3406 руб. против 69.0349 руб. на 28 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



28.12.19 - 69.0349 руб.

27.12.19 - 68.5003 руб.

26.12.19 - 68.4065 руб.

25.12.19 - 68.9062 руб.

24.12.19 - 68.9978 руб.





















































































































































































































































































"AK&M" от 30.12.2019