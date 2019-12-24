ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 31 декабря, в размере 61.9057 руб. против 62.0315 руб. на 28 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.12.19 - 62.0315 руб.

27.12.19 - 61.7676 руб.

26.12.19 - 61.7164 руб.

25.12.19 - 62.1673 руб.

24.12.19 - 62.2499 руб.



















































































































"AK&M" от 30.12.2019