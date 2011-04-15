ЦБ внедряет новый подход к оценке кредитного риска банками

Банк России внедряет новый подход к оценке кредитного риска банками. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Внедрение нового подхода к оценке кредитного риска позволит в целом высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики.



Этот подход предусматривает расчёт нормативов по классам контрагентов, а не по группам активов (I-V группы).



В инструкции Банка России выделяется категория заёмщиков "инвестиционный класс" с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время - 100%) при отнесении их к I или II категориям качества в целях формирования резервов и допуска ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке.



Оценка риска по требованиям к банкам будет зависеть от отнесения банков к классам исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка.



Устанавливается пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе, с сохранением действующего коэффициента риска 75% для МСП, оцениваемых на портфельной основе.



При кредитовании корпоративных заёмщиков выделяется класс "специализированное кредитование" с дифференцированными коэффициентами риска в зависимости от типа специализированного кредитования (проектное, объектное или товарно-сырьевое финансирование), а для проектного финансирования - в зависимости от фазы проекта (инвестиционная фаза или фаза эксплуатации) и уровня его кредитоспособности (слабый, удовлетворительный, достаточный, высокий).



По проектам, реализуемым в рамках механизма проектного финансирования на базе ВЭБ.РФ, в инвестиционной фазе в течение двух лет (до конца 2021 года) повышенный коэффициент риска 130% применяться не будет.



Выделен класс гарантий исполнения нефинансовых обязательств (например, тендерные гарантии, гарантии в пользу таможенных и налоговых органов) с коэффициентом кредитной конверсии 0.5 (вместо 1).



Более высокие коэффициенты риска (вместо действующего 150%) будут применяться по вложениям в некотируемые акции (доли) юридических лиц: в размере 400% - по краткосрочным спекулятивным вложениям и 250% - по прочим вложениям (с установлением переходного периода в пять лет). Установлен повышенный коэффициент риска 150% по дефолтным кредитам в необеспеченной части (без обеспечения, признаваемого в целях снижения кредитного риска), в случае если расчетный резерв на возможные потери по ним менее 20%, с отсрочкой вступления в силу до 1 января 2021 года. Увеличен коэффициент риска с действующей величины 150% до 200% по ссудам, выданным с 1 января 2020 года и использованным заемщиками на вложения в уставные капиталы других юридических лиц.



Отменён норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1).



В течение года банки смогут по своему выбору как продолжать осуществлять расчёт нормативов по Инструкции Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об обязательных нормативах банков", так и применять новый финализированный подход (с уведомлением Банка России в случае применения нового подхода).



Инструкция зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации и вступает в силу 1 января 2020 года, за исключением отдельных норм, увеличивающих коэффициенты риска по активам, которые вступают в силу с отсрочкой.



"AK&M" от 31.12.2019