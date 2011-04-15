Ставка по ипотеке в рублях снизилась в ноябре до 9.19%

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному жилищному кредитованию (ИЖК), предоставленным в рублях, снизилась в ноябре 2019 года до 9.19% с 9.4% в октябре. Об этом сообщил ЦБ.



За ноябрь банки предоставили заёмщикам более 116 тыс. кредитов на общую сумму 270.7 млрд руб.



Совокупная задолженность по ИЖК с учётом приобретённых прав требования на 1 декабря 2019 года составила около 7.6 трлн руб., увеличившись за год на 16.4%.







"AK&M" от 31.12.2019