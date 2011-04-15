Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

31/12/2019
12:34

Ставка по ипотеке в рублях снизилась в ноябре до 9.19%

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному жилищному кредитованию (ИЖК), предоставленным в рублях, снизилась в ноябре 2019 года до 9.19% с 9.4% в октябре. Об этом сообщил ЦБ.

За ноябрь банки предоставили заёмщикам более 116 тыс. кредитов на общую сумму 270.7 млрд руб.

Совокупная задолженность по ИЖК с учётом приобретённых прав требования на 1 декабря 2019 года составила около 7.6 трлн руб., увеличившись за год на 16.4%.



"AK&M" от 31.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100