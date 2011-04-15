Новогоднее месторождение "Газпром нефти" обеспечат электроэнергией

Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов электроснабжения в рамках обустройства Новогоднего месторождения. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, говорится в сообщении ведомства.



Новогоднее месторождение было открыто в 1976 году на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого округа. Ближайший населенный пункт, посёлок Вынгапуровский, находится в 57 км от участка работ. В 2015 году впервые в российской практике недропользования лицензия на разведку и добычу углеводородов на Новогоднем участке недр, которой владеет предприятие "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", была продлена более чем на 100 лет - до 2119 года. При разработке Новогоднего месторождения применяются новейшие технологии автоматизации производственных процессов, позволяющие минимизировать участие людей в управлении нефтегазодобычей в условиях Крайнего Севера.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство объектов электроэнергетики в рамках инфраструктурного развития месторождения Новогоднее. Для обеспечения электроэнергией производственных участков месторождения будут сооружены линейные и стационарные сооружения, в том числе двухцепная высоковольтная линия-отвод ВЛ 35 кВ, высоковольтные линии ВЛ 6 кВ, а также трансформаторное оборудование и электроподстанция ПС-35/6 кВ. Также здесь проложат примыкающую к станции межплощадочную автодорогу, тупиковый проезд и разворотную площадку.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.



"AK&M" от 31.12.2019