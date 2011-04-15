Дайджест газеты "Коммерсант" от 1 февраля 2019 года.



"ЕВРОДОН" УХОДИТ В ЗАБОЙ

ПТИЧИЙ ГРИПП ТОЛКАЕТ ГРУППУ НА РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ИНДЕЙКИ





Столкнувшийся с двумя вспышками птичьего гриппа с начала года ростовский "Евродон" - второй в России по величине производитель индейки - может забить все оставшиеся 35 тыс. голов родительского стада (используемого для воспроизводства). Это необходимо для предотвращения новых очагов заболевания и может способствовать поиску инвестора. Интересоваться активом, за который ВЭБ рассчитывает выручить 10 млрд руб., может, в частности, "Черкизово".





МИНОБОРОНЫ ЗАПЛАТИТ ЗА АРТИСТА

УДОВЛЕТВОРЕН ПЕРВЫЙ ИСК В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ АНСАМБЛЯ АЛЕКСАНДРОВА В АВИАКАТАСТРОФЕ





Как стало известно "Ъ", удовлетворен первый иск к Минобороны в связи с катастрофой в Сочи в 2016 году направлявшегося в Сирию Ту-154. Истица - дочь артиста Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Юрия Новокшанова - требовала по 500 тыс. руб. от ансамбля, признавшего гибель артиста несчастным случаем на производстве, и военного ведомства, а кроме того, рассчитывала получить ежемесячную пожизненную выплату в размере 22 тыс. руб. Суд оценил моральные страдания потерпевшей в 150 тыс. руб.





КРАБЫ ДОПОЛЗЛИ ДО БЕЛОГО ДОМА

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИНВЕСТКВОТАХ ВНЕСЕН В ПРАВИТЕЛЬСТВО



Минсельхоз все-таки подготовил законопроект о распределении 50% квот на вылов краба через аукционы с обременением. Несмотря на то что эта инициатива вызвала скандал в отрасли, документ уже внесен в правительство, где может быть рассмотрен уже на следующей неделе. Участников рынка возмущает отсутствие публичного обсуждения законопроекта и беспокоит, что обязательством при победе на аукционах будут инвестиции не только в обновление флота, но и в инфраструктуру и социальные объекты.





РОССИЯ ДЕРЖИТСЯ ЗА УГОЛЬ

ТЭС НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ СОХРАНЯТ СВОЮ НИШУ



Хотя ведущие экономики мира сокращают сжигание угля, в России, вероятно, ТЭС на твердом топливе сохранят свою долю в энергобалансе еще много лет, считают в Центре энергетики МШУ "Сколково". Но и в Минэнерго, и на рынке считают, что в Сибири и на Дальнем Востоке пока альтернатив углю нет. Ухудшить положение угольной генерации может следование мировой моде на снижения выбросов углерода, но пока этот тренд Россию практически не затронул.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 01.02.2019